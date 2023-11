Francesco Totti e il silenzio dopo il documentario di Ilary Blasi "Unica": «Faccia e dica ciò che vuole». Presto la prima udienza sui Rolex

Se volesse, Francesco Totti potrebbe dire molte cose, smentirne altre, però (quasi certamente) non lo farà, non adesso e non così. La sua verità, per correttezza, la racconterà ai giudici, non manca nemmeno tanto. Già il 4 dicembre c’è la prima udienza della causa bis sui Rolex, per deciderne la proprietà, non più solo il possesso. Per quella sul divorzio si tratta di aspettare il 24 gennaio 2024.

Così alle accuse di Ilary Blasi rilanciate da Unica, il docufilm di Netflix che sta spopolando, l’ex numero 10 romanista risponde, al momento, con la più totale indifferenza, che a volte, è noto, fa più male delle parole. [...] Il Capitano ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l'All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio come Seedorf, Rivaldo e Kakà, però non ha fatto commenti, se non un generico: «Faccia e dica quello che vuole», riferito da altri. Non gliene importa niente. Nonostante le voci di crisi, è felice con Noemi Bocchi. [...]

Con Ilary invece i rapporti sono meno di zero. Quando lei ha organizzato la festa di compleanno per Cristian, che il 6 novembre ha compiuto 18 anni, senza invitarlo di proposito, Francesco ci è rimasto malissimo. Credeva che almeno per un giorno, per il bene del figlio, come spesso succede tra genitori separati, i rancori coniugali potessero essere messi da parte. Non è stato così. Lui è stato escluso e questo non lo perdona. [...]

Nella corposa memoria presentata al giudice dal suo avvocato Antonio Conte, ci sarebbero prove importanti contro Ilary. Francesco non si sarebbe arrabbiato tanto solo per un innocente caffè da 40 minuti preso in tre. [...]

