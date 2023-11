Femminile, Roma contro l'Ajax per l'esordio in Champions al Tre Fontane

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Dopo l'ottimo avvio in Champions League, la Roma davanti al suo pubblico vorrà dare del filo da torcere anche all'Ajax. Le giallorosse, reduci dal pareggio in casa del Bayern Monaco nel primo incontro dei gironi, alle 21 (diretta Dazn) affronteranno la squadra di Bakker che nel turno precedente ha battuto il Psg. Prima sfida europea al Tre Fontane, stadio fresco di restyling, ed il pubblico sarà quello delle grandi occasioni (venduti 2.300 biglietti, si va verso il sold out).

La partita è sicuramente impegnativa, ma non proibitiva: "Per un pari non firmo mai. È una gara da tripla, non verranno per difendersi - ha spiegato Spugna in conferenza - attaccano con tante calciatrici, dobbiamo provare a prendere i tre punti, ci metterebbero in una condizione favorevole. Cercheremo di imporre il nostro gioco, vogliamo essere protagonisti fino alla fine". Il pari ottenuto al 90' col Bayern ha dato forza alle romaniste ed il tecnico vuole sfruttarla: "Quando esci da una partita come quella di Monaco con un risultato positivo hai una consapevolezza in più che devi portarti dietro quando ti alleni, in campionato e in Champions League; dobbiamo dimostrarla".

Anche Ceasar è pronta per il big match: "Ognuna si sente importante e tutte possiamo risolverla, abbiamo lavorato per affrontare una squadra giovane con un reparto offensivo pericoloso - ha detto alla vigilia - è molto importante giocare a Roma e dare la possibilità a tutti di venire a sostenerci". Durante la rifinitura, Valdezate in gruppo con una protezione in viso, ancora out Kramzar per gestione e Tomaselli per affaticamento.