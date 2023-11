Femminile, domani Spagna-Italia. Supercoppa a gennaio

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - L'Italia domani affronterà in trasferta la Spagna campione del mondo nel quinto impegno dei gironi di Women's Nations League (21.30, diretta Rai 2). Le spagnole sono a punteggio pieno, una vittoria ed un pari invece per le azzurre (nel gruppo 4 anche la Svezia a quota 7 e la Svizzera ferma a 0). È una squadra in crescita quella di Soncin, tanto che il ct vuole umiltà dalle sue ma punta all'impresa contro la Spagna.

Unica pecca le assenze, quelle di Girelli e Bonansea su tutte. Intanto la FIGC ha reso noto che la Supercoppa Italiana, che vedrà impegnate la Roma campione d'Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia, si giocherà domenica 7 gennaio alle 15.15 allo stadio Zini di Cremona.