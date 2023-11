Femminile, comanda la Roma: 9 vittorie su 9

Roma e Juventus hanno fatto il vuoto. In vetta ci sono sempre le campionesse d’Italia: il successo sulla Fiorentina è arrivato dopo un primo tempo combattuto, in cui Longo aveva replicato al gran sinistro di Greggi. A riportare avanti la squadra di Spugna ci ha pensato Glionna, con un’altra conclusione mancina. Tra campionato e coppe, la Roma ha vinto 13 partite su 14 (unico pari in Champions, col Bayern). La Juventus – senza Girelli e Bonansea – ha tenuto bene il passo, ribaltando il Napoli ultimo in classifica (doppietta di Caruso e tris di Thomas, ad annullare il vantaggio di Gallazzi).

(gasport)