Femminile: attesa per Juventus-Roma, scontro al vertice

Archiviati gli impegni delle nazionali, torna il campionato con il weekend dell’atteso scontro al vertice Juventus-Roma (domani a Biella, verso il tutto esaurito per i quasi 1.500 posti disponibili). Più di qualche assenza in entrambe le squadre, che arrivano a questo appuntamento a punteggio pieno: tra le campionesse d’Italia mancheranno Serturini e la capitana Bartoli, che in azzurro ha rimediato un guaio muscolare.

Anche il tecnico bianconero Montemurro è alle prese con diversi dubbi: rischiano il forfait Peyraud-Magnin, Cantore, Garbino e la febbricitante Gunnarsdottir. Si parte intanto oggi con lo scontro salvezza Pomigliano-Sampdoria e l’interessante incrocio del Viola Park tra Fiorentina e Milan. Tutte le partite su Dazn.

(gasport)