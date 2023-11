Felicità Pellegrini, è nato il terzo figlio

I giorni difficili sono alle spalle. Lorenzo Pellegrini riceve la gioia più grande: è diventato papà per la terza volta. La moglie Veronica Martinelli con cui è sposato dal 2018, ha dato alla luce Nicolò che farà compagnia ai figli Camilla (2019) e Thomas (2021). L’annuncio lo ha fatto la mamma via social: "Benvenuto amore nostro", con allegata la foto della prima tuta del piccolo. Felicità che prenderà il posto della rabbia per le recenti cattiverie sulla sua vita privata e l’infortunio ai flessori che lo tiene fermo da ormai da un mese: l’ultima presenza risale al 5 ottobre contro il Servette.

(Il Messaggero)