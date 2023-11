Esterno sinistro da vero dieci. Una Joya infinita

La palla è stata sporcata da Touba, difensore del Lecce, ma il dettaglio non influisce: la verticalizzazione di Paulo Dybala, per il gol di Lukaku e la relativa vittoria della Roma, merita per noi il premio di perla tecnica di giornata. Dybala con intelligenza ha intercettato un passaggio sbagliato, è avanzato e d'esterno sinistro ha spedito Lukaku in porta. Una bella Joya, come da soprannome di questo argentino che gioca in Italia da 11 anni e che ormai è uno di noi, si fa per dire. Dybala ha lottato contro due sfortune; una certa fragilità muscolare e l'essere contemporaneo di Leo Messi.

(gasport)