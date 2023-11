Errori e stanchezza: Llorente in calo, ma non allarma Mou

Sono bastate poche partite lo scorso anno per convincere Mourinho su Llorente, il quale questa estate è tornato nella Capitale con la formula del prestito. Un trasferimento che quasi sicuramente diventerà però a titolo definitivo perché lo spagnolo non fa fatica a raggiungere il 50% delle presenze, condizione necessaria per trasformare in obbligo il diritto di riscatto.

Llorente sarebbe dovuto essere il "quarto" perfetto alle spalle di Smalling, Mancini e Ndicka, ma ora è diventato un titolare: all'inizio da braccetto di sinistra al posto dell'ivoriano, poi centrale al posto dell'inglese. Lo spagnolo è il sesto più utilizzato dallo Special One tra i calciatori di movimento tra campionato e coppa e il suo minutaggio è destinato ad aumentare perché la data del rientro di Smalling non è prevedibile e Ndicka partirà in Coppa d'Africa.

In difesa gli uomini sono contati e, a meno di un ritorno alla difesa a 4, Llorente sarà costretto a giocarle tutte, col rischio di un rendimento che (in parte) c'è già stato nelle ultime settimane, soprattutto contro Inter e Lecce. Errori dovuti alla stanchezza e alla poca lucidità, che però non mettono in dubbio le sue qualità, almeno per Mourinho.

(corsera)