Educazione Mourinhana, non si molla mai niente

Elenco delle scuse che non potranno essere prese in considerazione qualora le cose stasera andassero male: 1) il freddo 2) il pubblico ostile 3) l'inaspettata verve del Servette 4) la stanchezza per l'impegno ravvicinato 5) il pensiero del Sassuolo 6) il turn over 7) la lista Uefa incompleta 8) il settore ospiti magari troppo lontano. [...] Mourinho si è presentato affannato in sala stampa (il traffico ha fatto ritardare l'inizio della conferenza di oltre mezz'ora), ma lucidissimo, tanto che prima di cominciare ha abbracciato con affetto un cronista colpito pochi giorni fa da un lutto familiare. [...]

"La prestazione di Praga è stata inaccettabile, logico che ho parlato anche di questo ai ragazzi": dunque per cominciare (a parole) a costruire la vittoria di stasera con (i fatti) il tecnico ha fatto capire (e probabilmente vedere) tutto quello che con lo Slavia è stato sbagliato, nell'atteggiamento mentale e agonistico prima che nella strategia tattica. [...] L'altro concetto su cui vale la pena soffermarsi è quello dell'importanza del gruppo rispetto al valore del singolo. Inevitabilmente, stasera non metterà in campo la squadra che avrebbe scelto se avesse dovuto giocare la finale di Europa League. Ma chi gioca meno è chiamato per questo ad assumersi le proprie responsabilità. [...]

(Il Romanista - D. Lo Monaco)