Dybala: «Voglio rimanere nella storia del club. C'è chi parla troppo»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Gol, assist e spazzate via le critiche. Una partita da campione quella di Dybala, che, di ritorno da due gare in cui ha solamente assistito alla nazionale argentina, è riuscito ad aiutare la Roma a guadagnare tre punti fondamentali per scalare la classifica. «Una serata bellissima, era importante vincere - ha affermato la Joya ai microfoni di Dazn - io cerco di dare il meglio per la mia squadra e il mio allenatore». Dybala ha poi voluto anche spiegare la sua esultanza al gol - il 4500° di sempre nella Roma - un dito davanti alla bocca, proprio per zittire le critiche subite: «C'è gente che parla troppo, molto spesso senza motivi, è una dedica a loro. Mi fa piacere aver raggiunto questo traguardo con il club, voglio ricambiare tutto l'amore della gente, ma mi piacerebbe rimanere nella storia di questa squadra con un trofeo». L'argentino ha poi parlato del suo rapporto con Lukaku: «Romelu capisce il mio gioco e io il suo, con il tempo stiamo trovando un'intesa importante».