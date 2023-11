Dybala sì, Dybala no. Il dubbio di Mou: Slavia o Lazio?

L’enigma è proprio quello, farlo giocare o meno? Perché se c'è un giocatore nella Roma (con Lukaku) che può accendere una sfida sentita come quella di domenica prossima è proprio lui, Paulo Dybala. Che oggi prenderà l'aereo per Praga. […] Mou un'idea chiara in testa ce l'ha già, anche se poi contrasta con quella di Paulo. Nel senso che se fosse per lui, Paulo oggi resterebbe a casa, a preparare il derby. Di più, Mou glielo ha chiesto subito dopo il Lecce e anche ieri, ricevendo sempre la stessa risposta: «Voglio venire e se serve giocare». […] Il campionato. È questo il motivo per cui Mourinho non intende farlo giocare domani, almeno non dall'inizio e non a lungo. Perché domenica c'è il derby e vuole evitare qualsiasi tipo di sovraccarico per un giocatore che ha avuto un problema al legamento collaterale non più tardi di un mese fa e che per la sfida con la Lazio è assolutamente fondamentale. Il derby, si sa, a Roma sposta tanto, a livello di umori, di autostima e di ambiente. E poi c'è anche la classifica di mezzo, con la Roma che cerca l'inseguimento al quarto posto e vuole mettere anche un bel solco tra lei e la Lazio. […]

(Gasport)