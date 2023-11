Dybala ricerca la Joya perduta

Paulo Dybala torna in Italia turbato. Gli scontri avvenuti al Maracanà tra la polizia brasiliana e tifosi argentini e le due partite non giocate (addirittura in tribuna contro i verdeoro) non lo hanno aiutato a risollevarsi d'animo dopo l'inizio stagionale in chiaro scuro. [...] Il suo utilizzo a corrente alternata (8 partite da titolare su 16 giocate tra Serie A ed Europa League) non lo hanno aiutato a ritrovare continuità. Inoltre, la fragilità muscolare e la recente lesione distrattiva al collaterale mediale hanno accentuato la paura di un ennesimo stop. [...]

Di nazionale non se ne riparlerà fino a metà marzo, dunque, tutte le energie saranno incanalate verso il club. La Roma, infatti, nelle prossime partite di campionato si giocherà parte della qualificazione in Champions e avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori. A partire da Renato Sanches che si è fermato per un problema muscolo tendineo. [...] Un uomo su cui ha puntato soprattutto il general manager Tiago Pinto che ha fatto i salti mortali per tentare di ingaggiarlo in estate dal Psg. Peccato, però, che non abbia ripagato l'investimento a suon di presenze e gol. [...]

(Il Messaggero)