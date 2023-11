Dybala, Pellegrini e gli altri. Mourinho: “Banditi si diventa”

Obiettivo raggiunto. Vittoria contro l'Udinese e sorpasso in classifica ad Atalanta e Fiorentina. Roma quinta a meno tre dalla sona Champions. Tutto secando copione, nonostante un inizio di secondo tempo che ha fatto arrabbiare e non poco José Mourinho. (...) Poi è arrivato il gol di Dybala (è il numero 4.500 della storia della Roma in Scrie A) che ha risolto tutti i problemi. (...) El Shaarawy ha chiuso i conti, facendo esultare l'allenatore con tanto di abbraccio con un raccattapalle: "la prima persona che ho trovato, menomale che era un bambino e non un poliziotto - ammette ridendo lo Special One - ma esultanza è stata tutta per il gol che ha chiuso la partita. Con i camti avevamo perso l'organizzazione sulle palle inattive e solidità difensiva. Dopo il 3-1 mi sono rilassato ed ho esultato". (...) Ieri sera la famosa cattiveria chiesta da Mourinho non è servita per vincere contro l'Udinese. Tornerà utile più avanti, a patto che quel mood chiesto dal portoghese ai suoi ragazzi venga recepito dalla squadra: «Di solito bandito ci nasci, non ci diventi - conclude sorridendo - io sono nato decisamente bandito del calcio. I miei calciatori? Cerco di influenzarli. Vediamo se ci riuscirò». Paulo Dybala bandito non lo è e mai lo sarà. Contro l'Udinese un gol, un assist e il tempo anche per una polemica dopo le ultime settimane sottotono: «L'esultanza con il dito sulla bocca? C'è gente che par-la troppo senza motivo - sottolinea l'argentino - Sono venuto a Roma per fare bene e cerco di ricambiare l'amore che questa gente mi dà. Vorrei rimanere nella storia del club, ma con un trofeo».

(La Repubblica)