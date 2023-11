Dybala-Lukaku, si rivede la super coppia. Smalling, il rientro è sempre più lontano

C’è un dato su tutti che spiega quanto sia indispensabile per la Roma che Paulo Dybala giochi insieme a Romelu Lukaku. I gol segnati dai giallorossi quando la coppia è in campo titolare sono 15, realizzati contro Empoli, Torino, Genoa, Frosinone e Cagliari (tre vittorie e un pareggio). [...] L’intenzione di Mourinho è di farli giocare insieme sin da subito già da oggi contro il Lecce, problemi fisici permettendo. Il tecnico ha garantito che Paulo sta bene, può partire titolare a meno che non si faccia largo la prudenza, in vista del derby. Non è da escludere, infatti, un rientro graduale per evitare ricadute e noie muscolari e averlo al meglio il 12 novembre nella stracittadina. L’argentino rappresenta il giocatore ideale per unire centrocampo e attacco. [...] Non è in procinto di recuperare Chris Smalling che ieri si è recato alla clinica Villa Stuart dove è si è sottoposto a una risonanza magnetica per la condropatia al tendine rotuleo. Il difensore quattro giorni fa è stato visitato a Londra dal chirurgo Andy Williams che ha consigliato di continuare l’attuale terapia per il recupero e non sottoporsi a intervento chirurgico.

(Il Messaggero)