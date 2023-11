Dybala in campo è tutta un'altra musica (anche se non fa gol)

Che Paulo Dybala sia un giocatore diverso da tutti gli altri, José Mourinho non si stanca mai di ripeterlo. Fin dallo scorso anno il tecnico ha coccolato l'argentino, lo ha gestito nel recupero degli infortuni e gli ha riservato quel trattamento che i grandi allenatori dedicano ai campioni. Il motivo è facile da intuire: con Dybala in campo è un'altra Roma. Sia dal punto di vista dell'espressione del gioco, della fluidità della manovra e della potenzialità offensiva, sia da quello dei risultati. Con Paulo in campo, insomma, è piu facile vincere, anche quando (spesso è chiamato a giocare in condizioni fisiche precarie. […] Se e quanto giocherà a Praga lo decideranno insieme, anche perché in Europa finora Paulo ha giocato solo mezz'ora contro lo Sheriff, entrando sul punteggio di parità 4 minuti prima del gol vittoria di Lukaku. In campionato la differenza è evidente: nelle 4 partite in cui lui non c'è stato, la Roma ha ottenuto una sola vittoria (soffertissima) contro il Monza, poi 2 sconfitte (Milan e Inter) e un pareggio (Salernitana). Viceversa, con lui in campo 4 vittorie: Empoli, Frosinone, Cagliari e Lecce, 1 pareggio (Torino) e 1 sconfitta nel «di-sastro generale di Genova» come lo ha definito Mourinho. Solo 2 le reti segnate (la doppietta con l'Empoli), che sarebbero potute diventare 3 se avesse calciato il rigore con il Lecce. «Non lo ha tirato perché non si sentiva sicuro a calciare da fermo», la spiegazione di Mou. Il prossimo, c'è da giurarci, lo calcerà lui.

(corsera)