Dybala, festa in giallorosso per i 30 anni

LEGGO (F. BALZANI) - Trenta, con lode ancora da conquistare. Quest'anno si intende. Perché la carriera di Paulo Dybala di esami brillanti ne ha superati tanti. La Joya ieri ha festeggiato il 30° compleanno nel ritiro argentino insieme a Messi e all'amico Paredes. Un ritorno in nazionale dopo 8 mesi ostacolati da tanti problemi fisici che hanno pesato anche sull'avvio di stagione della Roma. Lo testimoniano i numeri: con Dybala in campo dal 1' la Roma ha perso una sola partita, quella di Genova. Fondamentale Paulo anche se nel derby pesa qualche incertezza di troppo dovuta appunto a una condizione fisica ancora precaria dopo il brutto colpo al ginocchio rimediato a Cagliari che ha lasciato una piccola lesione. Attutita in queste settimane da infiltrazioni e continui controlli, ma che necessita di altro tempo per rimarginarsi del tutto. «Ma ora mi sento bene, ho recuperato. E sono felice di essere tornato in Nazionale - assicura l'ex juventino dal ritiro -. Mourinho ha molto peso per noi. Ama molto gli argentini con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre». Quello che i tifosi della Roma si aspettano da Dybala futuro sposo di Oriana («Credo siano le ultime partite da scapolo») e in attesa del rinnovo coi giallorossi.