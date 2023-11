Dybala e Renato Sanches tornano ad allenarsi a Trigoria. Club arabi su Smalling

Dopo la debacle tecnica e morale di San Siro la Roma si è ritrovata ieri a Trigoria con due belle notizie. Paulo Dybala e Renato Sanches sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano a tornare in campo domenica prossima contro il Lecce. Si accorciano quindi i tempi di recupero dell'argentino, fresco di dichiarazione di matrimonio alla compagna Oriana, dopo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro subito il 23 settembre scorso contro il Cagliari. Poco più di un mese dopo la Joya è tornata in campo e punta dritto ad una maglia da titolare domenica sera. Il dolore è quasi del tutto scomparso così come la paura dell'argentino di forzare i tempi che lo aveva costretto al forfait contro l'Inter. Sensazioni come fossero diagnosi che valgono anche per Renato Sanches, che ieri ha affrontato tutto l'allenamento senza avvertire dolore. […] Perchè la Roma ha urgente bisogno di un Renato Sanches sano. Chi sembra non esserlo più invece è Chris Smalling, ormai disperso nei meandri di un recupero fisico che sembra non avere una data di rientro. Oggi l'inglese festeggia i due mesi d'assenza dal campo, tranne un paio di sgambate per le telecamere social. La faccia di Mourinho a margine della conferenza stampa post Monza non lascia ben sperare. Il recupero è un rebus ed è basato sulle sensazioni del calciatore, che ieri era a Londra per un consulto specialistico con il dottor Andy Williams. Un atteggiamento che da tempo sta lasciando perplesso Mou e il suo staff e per il quale bisognerà trovare una soluzione nel mercato di gennaio. Le sirene dell'Arabia hanno già sondato il terreno con l'entourage dell'inglese e dopo questo autunno di non detti, a Trigoria, non sarebbero più viste come un pericolo ma come una grande opportunità.

(La Repubblica)