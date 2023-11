Dybala da ritrovare, ma per fortuna arriva l'Udinese

Paulo Dybala tornerà a Trigoria domani mattina - nella scorsa ha disputato con l'Argentina il match di qualifica-zione ai Mondiali contro il Brasile -, appena in tempo per preparare la gara di domenica (inizio ore 18) all'Olimpico contro l'Udinese che darà il via ad un segmento di stagione in cui si decideranno le sorti europee e le ambizioni di Champions League della formazione giallorossa. José Mourinho e la Roma hanno bisogno del miglior Dybala, che fino ad oggi non è riuscito ad incidere sulla stagione romanista, soprattutto a causa degli infortuni. (...) Non segna da oltre 2 mesi, la Joya: dalla doppietta contro l'Empoli (17 settembre) che restano i soli in questa stagione. Avversario migliore, da questo punto di vista, non poteva capitare perché l'Udinese è la squadra a cui l'argentino ha segnato di più in carriera: 12 reti, con 3 doppiette (un gradino sotto Lazio e Genoa a cui ha segnato 11 volte) in 19 precedenti, più 7 assist. Dalla gara contro i friulani ripartirà la rincorsa al quarto posto, obiettivo che consentirebbe alla società di programmare con maggiore serenità il futuro, anche quello di Dybala. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2025 e una clausola da eliminare: dall'Arabia è stato cercato nella passata sessione di mercato, e senza rinnovo qualcuno tornerà alla carica. (...)

(corsera)