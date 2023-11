Dybala affianca Lukaku. Tocca a Zalewski e Karsdorp

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala dal primo minuto, sulle fasce Zalewski e Karsdorp. Dopo una settimana di allenamento la Roma torna in campo in un Olimpico esaurito e lo fa con qualche giocatore in più a disposizione. Non ci sarà Paredes, squalificato, assenti anche Smalling, Spinazzola e Pellegrini, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Davanti a Rui Patricio scelte obbligate: il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, Llorente e N'Dicka, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp - in ballottaggio con Kristensen vista la sua assenza giovedì - e Zalewski. Senza Paredes il ruolo di regista sarà occupato da Cristante, mentre le due mezzali saranno Bove e Aouar, con Sanches pronto a subentrare. In attacco oltre a Lukaku, ci sarà Dybala che ha superato così la concorrenza offensiva formata da El Shaarawy, Belotti e Azmoun, che potranno ritagliarsi spazio durante il match.