Dybala a segno e gesto polemico

Non segnava da oltre due mesi, Paulo Dybala: l'ultima (e unica in questa stagione) volta aveva esultato il 17 settembre, sempre all'Olimpico, quando realizzò una doppietta contro l'Empoli. Ieri sera c'è stato bisogno di una sua magia per sbloccare una partita che la Roma si era complicata da sola. (...) Subito dopo il gol ha portato l'indice davanti alla bocca per zittire le polemiche provenienti dall'Argentina: dopo la sconfitta con l'Uruguay, infatti, si era parlato di una presunta festa con alcune ragazze influencer, protagonisti altri compagni di squadra, tra cui Leandro Paredes. «Io cerco di dare il meglio - le parole della Joya a fine partita - per la squadra, le risposte le do in campo e sono per i miei compagni e per l'allenatore. C'è gente che parla troppo, e a volte senza motivo: chi parla troppo lo sa». In un turno di campionato in cui hanno perso Lazio, Atalanta e Fiorentina, era fondamentale vincere. «È stata una bella serata, dovevamo porta-re a casa i tre punti e lo abbia-mo fatto. La corsa per la Champions? Il campionato è ancora lungo». Il suo gol è stato il numero 4500 nella storia della Roma. (...)

(corsera)