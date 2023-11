Dybala, 30 anni di «Joya». Un compleanno con Messi

Un compleanno da festeggiare allenandosi con i compagni della nazionale argentina, accanto a Messi, nel centro di Ezeiza intitolato 8 mesi fa proprio alla Pulce. Paulo Dybala compie oggi trent'anni, non gioca con l'Albiceleste dal 28 marzo quando entrò a metà ripresa nell'amichevole stravinta 7-0 contro Curaqao. La sua ultima partita ufficiale in Nazionale è la finale mondiale in Qatar, vinta ai rigori sulla Francia dopo il 3-3 dei 120 minuti. (...) Reduce da un derby deludente, giusto un guizzo per un assist a Bove anticipato da Lazzari a pochi metri da Provedel, Dybala ha numeri non esattamente incoraggianti in questo 2023-24: una doppietta segnata all'Empoli il 17 settembre, tutti lì i suoi gol nelle io partite giocate compresa l'Europa League, e poi, certo, anche 3 assist in campionato, l'ultimo per lanciare Lukaku verso il gol decisivo dell'incredibile rimonta col Lecce. Ha giocato 665 minuti in tutto saltando 6 incontri; l'anno scorso, di questi tempi, ne aveva saltati 9 ma i gol erano stati già 7. In Nazionale, visto che quelli sono i suoi prossimi impegni, ha firmato appena 3 reti in 38 partite, l'ultima proprio all'Italia nella «Finalissima» del 1° giugno 2022 a Wembley tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica: entrò al 91', fulminò Donnarumma al 94'. Sarebbe fantastico, per lui, ricominciare a segnare contro Uruguay o Brasile, i due storici avversari della sua Argentina. (...)

(corsera)