Dodici giocatori in partenza. Resta Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Due settimane di sosta per le nazionali e Trigoria è pronta a svuotarsi. Così come successo nello scorso stop di ottobre, saranno numerosi i calciatori della Roma che lasceranno il Fulvio Bernardini per andare a rappresentare nel mondo i rispettivi paesi. Sono 12 i giocatori che risponderanno alle rispettive chiamate, con El Shaarawy e Cristante con l’Italia, mentre Bove sarà a disposizione di Nunziata con l’Under 21.

Oltre a loro tre anche Rui Patricio, Dybala, Paredes, N’Dicka, Celik, Aouar, Kristensen, Zalewski e Lukaku svuoteranno il centro sportivo, con Mourinho che potrà così allenare solamente una manciata di calciatori. Un giorno di riposo concesso dallo Special One, che ritroverà i pochissimi rimasugli della prima squadra e tantissimi ragazzi della primavera martedì mattina - seduta programmata alle ore 10.30 - che potranno così mettersi in mostra negli allenamenti quotidiani con il tecnico portoghese e sperare di poter esordire che hanno già fatto in questa stagione Cherubini, Pagano e D’Alessio.