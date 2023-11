Diritti tv, il ricavato estero cresce del 38%. A breve il betting

Prosegue la vendita dei diritti esteri della serie A, oltre che della Coppa Italia e della Supercoppa. leri, in Assemblea, è stata approvata l'assegnazione a 8 Paesi europei: Portogallo, Repubblica. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Albania, Kosovo, Israele e Olanda. L'Incremento, rispetto a quanto ricavato in media nel triennio attuale, è di circa il 38%. Ovviamente la speranza è di proseguire su questa linea anche per quanto riguarda la distribuzione verso altre nazioni, europee ed extraeuropee: l'aumento complessivo sarebbe attorno a un centinaio di milioni. È stata rinviata alla prossima assemblea (dovrebbe tenersi nel giorno di un paio di settimane) l'assegnazione delle licenze betting: tutto è pronto, si tratta solo di sistemare alcuni aspetti tecnici.

(Corsport)