Daspo per 11 ultrà stranieri e romani

IL TEMPO - All'esito dell'incontro di calcio tra la Roma e lo Slavia Praga, sono stati emessi dal Questore 11 provvedimenti Daspo nei confronti di 9 tifosi dello Slavia Praga e di 2 tifosi della Roma. Quattro sono i giovani tifosi cechi arrestati per le violenze contro la polizia in via Cavour, bloccati nell'atto di accendere fumogeni e petardi. Stesso provvimento per altri gli altri 2 tifosi ospiti arrestati dagli agenti della Polizia di Prati, all'interno dello stadio Olimpico, per aver aggredito il cordone di sicurezza degli stewards. Il Questore ha emesso altri 3 Daspo, per altri tre tifosi cechi perché trovati in possesso di fumoni e di un coltello. Daspo anche per i due italiani fermati in piazza Mancini, perché lanciavano bottiglie contro i mezzi della polizia.