Dan Friedkin a Trigoria: una riunione per il futuro

L’ultima sua apparizione all’Olimpico risale a poco più di un mese fa. La Roma tornava in campo dopo la disfatta di Marassi che fece infuriare Dan Friedkin, a tal punto da sbarcare nella Capitale per monitorare attentamente la situazione da vicino. Niente di strano, chiaramente il presidente vuole controllare in prima persona il suo investimento e parlare da vicino con chi tra Trigoria e viale Tolstoj (gli uffici del club) segue e coordina tutte le operazioni. Quindi il figlio, nonché vicepresidente Ryan e la Ceo Lina Souloukou. Gli stessi (e non solo) con cui dialogherà nei prossimi giorni, probabilmente in maniera più appronfondita dopo il derby, all’inizio della sosta delle nazionali. [...] Sul tecnico giallorosso è bene specificare che non ci sono stati contatti per un ipotetico (e ora quantomai lontano) rinnovo del contratto. Anzi, la sensazione è che a oggi le strade dello Special One e quelle della Roma siano destinate a separarsi al termine della stagione. Mourinho resta corteggiatissimo dai sauditi, pronti addirittura a rilanciare la loro incredibile offerta d’ingaggio, e da Dan Friedkin non sembra esserci la voglia di intavolare una trattativa per un nuovo accordo con il portoghese. [...] Così come per un nuovo direttore sportivo. Con una differenza però: il futuro di Tiago Pinto appare per ora più solido rispetto a quello del tecnico. Saranno i prossimi risultati sportivi (quindi la strada verso il quarto posto) e il rendimento dei giocatori a indirizzare le mosse della società, ma è chiaro che nei primi mesi del 2024 anche il destino del dirigente portoghese dovrà essere deciso. Report delle strategie attuali, poi un focus tra sponsor e campo: la riunione di Friedkin stabilirà le mosse per il futuro della Roma.

(Corsport)