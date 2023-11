Dalla Juventus all’Udinese, inchiesta della Procura sull’affare Mandragora: indagati i vertici del club e la società stessa

Il nome di Rolando Mandragora è rimbalzato parecchio negli ultimi mesi, anche fuori dai campi di calcio e delle cronache sportive. È attorno all’operazione di compravendita che, nel 2018, lo vide dismettere la divisa della Juventus e indossare quella dell’Udinese.

L’ipotesi al vaglio, nel fascicolo aperto dal pm Lucia Terzariol, contempla al momento tre fattispecie di reato: il falso in bilancio, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi.

I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza hanno effettuato delle perquisizioni lo scorso 3 novembre nella sede dell’Udinese. Il decreto è stato notificato al presidente Franco Soldati e al vicepresidente Stefano Campoccia e alla stessa Udinese.

[...] Secondo gli inquirenti a non quadrare sarebbe stato il patto sottoscritto dai club: non un accordo con “diritto di recompra”, in cui alla cessione di un giocatore si accompagna la riserva del diritto di riacquistarlo in una fase successiva e di prelazione in caso di altre offerte, bensì con obbligo irrevocabile della Juventus a esercitare il diritto di opzione per riacquistare a titolo definitivo Mandragora dalla stagione 2020/2021. E così in effetti avvenne, di nuovo a fronte del pagamento di 20 milioni di euro.



Secondo la Procura, considerato il sostanziale azzeramento economico dell’operazione, si tratterebbe di elementi passivi fittizi da cui sarebbe derivata un’imposta evasa per quasi 1,6 milioni di euro. [...]

(Messaggero Veneto)