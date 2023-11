Dal 3° posto in giù tutto è possibile

[...] Si ricomincia. Le prime due posizioni sembrano blindate, ma dal terzo posto in poi, tutto è contendibile, tanto più per la Roma, che deve affrontare nelle prossime sei giornate quasi tutte le rivali dirette. Se tornassero in gioco i giocatori essenziali, la squadra di Mou avrebbe le sue carte da giocare. È sempre vero che non bisogna fare troppe ipotesi sul calendario e sul futuro, ma i tifosi più caldi hanno già espresso chiaramente la loro opinione sull'allenatore. Anzi, l'hanno scritta su uno striscione appeso a Trigoria: “José a vita”. Un messaggio alla proprietà, che ha il diritto di tacere, ma anche il dovere di parlare in qualche occasione. Oggi bisogna vincere in modo convincente, per preparare gli altri appuntamenti e per rimettere in campo pedine essenziali per il futuro. Pellegrini e Dybala, prima di tutti [...].

(Il Messaggero - P. Liguori)