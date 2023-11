Da Mancini a Pellegrini: contro l’Udinese gioca un pezzo d’Italia

Renato Sanches è tornato ad allenarsi, ma non sarà considerato da José Mourinho per l’impegno contro l’Udinese di domani (ore 18). Spazio dunque ai soliti che da inizio stagione si sono alternati per rimpiazzario. Come Bove che, assieme a Pellegrini e Cristante, potrebbero comporre un centrocampo completamente italiano che andrebbe a fronteggiare quello friulano, composto invece soltanto da stranieri (nell’undici base sono addirittura 10 su 11). [...] Il Capitano e Bryan sono certi del posto, L’ultima maglia, invece, Edoardo deve giocarsela con Paredes e Aouar. [...]

(Il Messaggero)