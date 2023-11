Da Lukaku a Felipe, le punte fanno flop

Giorni ad aspettare il derby di Lukaku e Dybala da una parte e Immobile più Felipe Anderson dall'altra e l'Olimpico ha partorito...il classico topolino. [...] Quello che stona è che la stracittadina degli attacchi stellari, alla fine abbia visto un misero colpo di testa senza nemmeno troppa convinzione di Big Rom. Poco, non credete? Pagine e pagine sul feeling di Paulo con la Lazio (11 reti), di Romelu nei derby (aveva segnato di fila nei primi 5 a Milano), della ritrovata vena del veterano Immobile (alla 14° presenza) e dello specialista Felipe, per poi in 90 minuti non vederli mai nel vivo del gioco. [...]

L'involuzione dei due reparti offensivi appare netta. Sul lato giallorosso Dybala non segna dalla doppietta nel 7-0 all'Empoli che rimangono i soli due centri in campionato. Big Rom, oltre a non avere un pallone giocabile, appare stanco e le ultime 4 gare, tolto l'acuto in extremis contro il Lecce dopo una prestazione anonima, sono lì a dimostrarlo. [...] Roma e Lazio sono però sempre settima e decima in classifica. E per risalire, la strada è soltanto una: quella del gol.

(Il Messaggero)