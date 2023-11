Cristante, l’insostituibile per Mourinho e Spalletti

Da regista (il suo ruolo preferito, poco), da mezzala (spesso) e da difensore centrale (alla bisogna). Bryan Cristante, 28 anni, sesta stagione alla Roma, 177 presenze e 11 gol in Serie A con la maglia giallorossa, 244 e 13 contando tutte le competizioni, è sicuramente uno stacanovista. [...] Se per Mourinho è un intoccabile, anche per Luciano Spalletti in nazionale Bryan Cristante è una pedina importantissima. Ecco perché, anche se il romanista si è presentato a Coverciano con un leggero affaticamento muscolare, il commissario tecnico non lo ha rimandato a casa. Ieri Cristante – come lo juventino Kean – si è allenato a parte, non prendendo parte alle prove tattiche. [...]

(Corsera)