Costa dribbla le gerarchie: Mou osserva e aspetta

Il settore giovanile della Roma continua ad essere una fucina di baby talenti dalla quale José Mourinho continua ad attingere per la prima squadra. Bove e Zalewski ad oggi sono gli esempi più lampanti in tal senso, senza dimenticarci ovviamente di Tahirovic ceduto all'Ajax e di Volpato e Missori mandati al Sassuolo. In questa stagione il giovane di punta è sicuramente Pagano, che ha lavorato in Prima Squadra a partire dal ritiro estivo, ma sta cominciando a scalare posizioni importanti nelle gerarchie il giovane esterno offensivo Joao Costa. Il calciatore brasiliano, naturalizzato portoghese, ha esordito con i grandi nella trasferta di Praga contro lo Slavia, ma sta lavorando con Mourinho e compagni già da parecchio convincendo sempre di più lo Special One. […] La Roma punta molto sul ragazzo che sta ripagando la fiducia con ottime prestazioni nel Campionato di Primavera 1, e le potenzialità per poter confermare le aspettative sul ragazzo ci sono. […] Joao Costa è un'ala offensiva di piede mancino che ha nel dribbling la sua caratteristica princi-pale. Il giovane prodotto del vivaio romanista utilizza spesso delle giocate esteticamente molto belle per saltare l'avversario, ma deve crescere ancora nella fase di finalizzazione. L'ultimo passaggio o il gol non arrivano ancora con gran de continuità, ma sotto la gestione di Guidi il calciatore sta crescendo anche in tal senso. In qUesto inizio di stagione già 1 rete e 1 assist in 7 presenze giocando come ala destra nel tridente offensivo del 3-4-3 di Guidi insieme a Cherubini e Misitano. […] Lo Special One per altro ha già ampiamente dimostrato in questi anni a Roma di dare ampio spazio ai più giovani senza alcun timore, per tanto per Costa le possibilità di farsi notare non mancheranno di certo.

(Il Romanista)