Cortei e derby, incubo traffico

IL TEMPO (M. GOB.) - Fine settimana da incubo per la mobilità cittadina alle prese con cortei, manifestazioni e strade chiuse. Diversi eventi stravolgeranno la viabilità della città, obbligando gli automobilisti a file interminabili e lunghe attese su strada.

Primi a scendere in piazza dalle 14 alle 18 di oggi, gli attivisti del Partito Democratico che occuperanno piazza del Popolo per discutere su sanità pubblica, diritti civili e lavoro.

Una grande manifestazione dove sono previste più di 15mila persone che arriveranno in città con ben 175 pullman e 7 treni speciali per ascoltare gli interventi di Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Roberto Gualtieri. Per l'occasione i veicoli non potranno sostare nelle zone limitrofe di Piazza del Popolo, viale Gabriele d'Annunzio, via Ferdinando di Savoia, via di Ripetta, tra via dell'Oca. Cancellata temporaneamente anche le stazioni dei taxi in piazza. Problemi alla viabilità che continueranno anche all'Esquilino dove dalle ore 15:30 alle 19 è previsto un corteo, con chiusure al traffico e deviazioni. Un evento organizzato dall'associazione "Erasmus Student Network Italia Ets" per valorizzare la multiculturalità e la mobilità internazionale a cui parteciperanno poco più di mille persone che partendo da piazza dell'Esquilino raggiungeranno largo Corrado Ricci passando per via Cavour. Sempre oggi, alla Nuova Fiera di Roma, inoltre, sono previsti tantissimi amanti degli animali pronti

ad invadere la via Portuense per la mostra felina internazionale "SuperCat Show 2023". Un

evento che durerà fino a domenica, dove sarà possibile ammirare più di 600 magnifici felini, provenienti dai migliori allevamenti mondiali.

Domani, invece, dalle ore 6 alle 13:30, ci sarà la manifestazione sportiva "Corri al Tiburtino" che comporterà chiusura al traffico e deviazioni di linee bus tra via Grotta di Gregna e via Mozart. Come se non bastasse, poi, alle ore 18 è in programma il Derby della Capitale allo Stadio Olimpico con tifosi pronti ad invadere tutta l'area del Foro Italico.

Previsti per il consueto piano della viabilità, divieti di sosta ad ampio raggio. Una domenica da incubo, quindi, caratterizzata anche dalla chiusura al traffico di via dei Fori Imperiale che si trasformerà in isola pedonale.

La settimana ricomincia poi con lo sguardo a venerdì 17 novembre. Per quel giorno infatti, sono previste tante altri eventi che bloccheranno tutta la città con sindacati in mobilitazione a piazza del Popolo per uno sciopero nazionale del comparto pubblico. A tutto questo caos, si aggiungerà uno sciopero generale proclamato da USB Pubblico Impiego - Scuola che, con personale docente e ATA, protesterà davanti la sede del Ministero della Funzione Pubblica, dalle ore 10 a Palazzo Vidoni. In piazza anche gli studenti. Il 18, infine, dalle 11 alle 14, in piazza Santi Apostoli, difronte alla Prefettura, la protesta dei genitori separati dai figli.