È stato reso noto il programma degli ottavi di finale della Primavera Tim Cup 2023/2024. Il prossimo 6 dicembre entrano in scena le "big", come l'Inter, la Juventus, la Roma e i campioni d'Italia in carica del Lecce. Queste le partite: Inter-Atalanta; Juventus-Lazio; Lecce-Napoli; Torino-Udinese; Empoli-Milan; Fiorentina-Genoa; Sassuolo-Cremonese; Roma-Cesena.

(Il Giorno)