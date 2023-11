Con questo Dybala si può e si deve ancora sognare

È tornata la Joya. Al secolo Paulo Dybala, argentino, campione del mondo, segni particolari la capacità, quando sta bene, di garantire effetti speciali che da soli valgono il prezzo di un biglietto. Come quelli regalati alla poesia del calcio in occasione del gol che con l'Udinese, al termine di un'azione che è stata fin qui la più bella dell'intera stagione giallorossa. [...] La Nazionale argentina, con cui peraltro non ha giocato neppure un minuto, alla Roma ha restituito il vero Dybala, quello che in questa stagione si era visto poco e niente, frenato da infortuni e condizione mai ottimale. [...]

Perché non ci vuole tanto a capire che Mourinho, a infermeria vuota, là davanti ha una delle coppie offensive più forti al mondo. La prepotenza fisica (e molto altro) di Lukaku e il genio calcistico della Joya possono risultare devastanti per qualsiasi difesa. L'azione del gol di domenica ne è stata la prova inconfutabile. [...] All'alba di un mese di dicembre che ci dirà fino in fondo il reale spessore della squadra (scontri diretti contro Napoli, Atalanta, Juventus, Fiorentina), l'aver toccato con mano quello che possono fare quei due là davanti, è il perfetto viatico per vivere alla grande le prossime settimane. Quelle che probabilmente decideranno il destino della Roma in questa stagione. [...]

(La Repubblica - P. Torri)