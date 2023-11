Con la Lazio la sorpresa può essere Renato Sanches

E ora quanti ne giocheranno al derby? In tribuna stampa a Praga teneva banco il toto formazione, dopo la deprimente esibizione della Roma. A occhio, oltre al cambio della guardia tra i portieri, dovrebbero essere 5 i giocatori sicuri dí essere scelti anche domenica: i tre difensori, sui quali Mourinho deve contare quasi obbligatoriamente in attesa dei recuperi di Smalling e Kumbulla e di un'idea di mercato invernale, pìù Paredes a centrocampo e Lukaku in attacco. Il resto è tutto da scoprire, anche in base alle condizioni fisiche di coloro che sono stati risparmiati alla Fortuna Arena. (...) Mourinho sta valutando la sorpresa Renato Sanches. Dopo Il rodaggio di Roma-Lecce e il breve test ceco, il potenziale turbo del centrocampo potrebbe aver raggiunto uno stato di forma sufficiente per giocare dall'inizio: non gli succede dalla trasferta del 21 settembre a Tiraspol quando si fermò per il solito guaio muscolare. Renato Sanches non ha novanta minuti nelle gambe ma potrebbe essere un sostegno importante per le ambizioni della Roma. In questo caso, Aouar e Bove partirebbero entrambi dalla panchina e sarebbero sostituti validi nel secondo tempo. (...)

(corsport)