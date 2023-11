Con il Servette attesi almeno sei cambi

[...] Mourinho conta i presenti e si interroga sull'equilibrio in vista della trasferta di giovedì a Ginevra: da un lato è necessario vincere e segnare molti gol, per certificare la qualificazione anticipata e sperare di contendere fino all'ultimo il primato del girone allo Slavia Praga; dall'altro però occorre conservare energie perché tre giorni dopo, come è sempre accaduto in questo inizio di stagione, la Roma sarà impegnata in un'altra trasferta, a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il principale dubbio gestionale riguarda Renato Sanches, che Mourinho spera di riavere tra i convocati entro la settimana. Per il resto è ipotizzabile un turnover piuttosto ampio, con almeno sei novità di formazione rispetto alla partita contro l'Udinese: oltre al portiere di coppa, che sarà di nuovo Svilar, rivedremo dal primo minuto Zalewski, Bove, Celik, Aouar e Belotti. [...] Pellegrini invece verrà monitorato nelle prossime ore: in base a come il muscolo ha reagito dopo il rientro, Mourinho deciderà se farlo giocare dall'inizio contro il Servette. [...]

(corsport)