Con il capitano Mou ritrova fantasia, carisma e calci da fermo

Due anni fa Mourinho fu chiarissimo: "Se avessi tre Pellegrini giocherebbero sempre tutti e tre". Probabilmente Mou si accontenterebbe anche di averne uno solo, sano e decisivo, come a Lorenzo è capitato di essere spesso proprio nel primo anno romano del portoghese. [...] Perché con Pellegrini la Roma ritrova l'uomo della fantasia, quello capace di cucire il gioco e di legare i reparti, centrocampo e attacco. [...]

E infine il giocatore che può risolvere le partite su calcio da fermo. La Roma non segna un gol su punizione diretta dal derby del 20 marzo 2022, di fatto 20 mesi fa. E per trovare un marcatore differente da Pellegrini bisogna risalire addirittura al 2019 (Kolarov). Ecco perché il capitano può essere l'asso decisivo per la rimonta.

(gasport)