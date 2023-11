Come Lukaku non c'è nessuno

Chi lo ha, se lo tiene stretto. Decisivo, unico, travolgente: trovate la definizione che preferite. Lukaku, state certi, la soddisferà. Un ciclone si è abbattuto sul campionato italiano e sulla Roma. Nessun nuovo acquisto estivo infatti ha reso sinora come il belga. Nella classifica stilata da Trasfermarkt.it - che utilizza i due parametri più esaustivi nel gioco del calcio (gol e assist) Romelu è lì in prima posizione, senza rivali, a livello di realizzazioni. In A da titolare ha giocato 9 partite, segnato 6 gol, regalato 5 vittorie e totalizzato 16 punti. […] Lukaku più di così difficilmente può fare. È leggermente sotto (-1) soltanto alla partenza migliore ottenuta in carriera all'Inter (14 gol in 18 giornate) anche se ha ancora 9 partite per eguagliarla ed eventualmente superarla. Ora viaggia con 6 reti in 9 partite, 8 da titolare in serie A, alle quali aggiungere le 3 in altrettante gare in Europa League che lasciano la serie iniziata quando giocava nell'Everton (stagione 2014-15) ancora aperta. Romelu segna da 14 match consecutivi per un totale di 18 centri. Il primo al Wolfsburg, l'ultimo allo Slavia Praga. E proprio contro i cechi, non si vuole fermare archiviando così la pratica qualificazione in anticipo.

(Il Messaggero)