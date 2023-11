Come cresce l'U18 Levak, mezzala con il vizio del gol

Il vivaio della Roma è come una miniera d'oro. Ma non bisogna scavare troppo in fondo per trovare una pepita grande così: si tratta di Sergej Levak, centrocampista croato del 2006 che si sta mettendo in luce con l'Under 18, squadra dove ha giocato (in parte) anche l'anno scorso da sotto età. Sarà un futuro bambino di Mourinho? Possibile se continua così. [...] Levak, infatti, è un centrocampista particolare. È altissimo (1.96 cm) e super tecnico. Insomma, sa fare tutto. Sa difendere e attaccare. [...]

Levak è sbarcato a Roma in prestito con diritto di riscatto dall'Osijek quasi un anno fa, durante il mercato invernale. [...] A febbraio debutto e gol contro la Sampdoria (Under 18), poi ha deciso anche il derby Under 17 con un colpo di testa. La Roma ha riscattato il cartellino di Levak facendogli firmare un contratto fino al 2025. [...] Levak fa rima con gol. Infatti, ha timbrato il cartellino anche due giorni fa nel torneo internazionale Al Abtal che si disputa in mezzo alla settimana all'estero. È una sorta di mini Champions League formato amichevole. [...]

(corsport)