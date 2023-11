Come arrivare in paradiso al quinto posto

Il quinto posto raggiunto domenica dalla Roma, scavalcando Atalanta e Fiorentina, a fine campionato potrebbe valere la qualificazione alla Champions League. Il torneo, infatti, nel 2024-25 cambierà la formula: girone unico di 36 squadre, 8 incontri disputati da ciascuna, classifica generale fra tutte, le prime 8 qualificate agli ottavi, spareggi fra le classificate dal 9° al 24° posto per determinare le altre 8.

Due posti in più nella nuova Champions saranno assegnati alle prime 2 Nazioni del ranking Uefa 2023-24: in questo momento Germania e Italia. Mantenendo questo piazzamento a fine stagione, la serie A avrebbe 5 squadre in Champions e non 4.

(corsera)