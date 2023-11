"La Roma non ci sottovaluta, ma spero la faccia. Con umiltà e capacità di soffrire possiamo dire la nostra e spaventarli. Lukaku è ingestibile per molti difensori. Metteremo fisicità contro una squadra che la usa. Sono forti, ma vogliamo combatterli", le parole di Cioffi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese.

(gasport)