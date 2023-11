Cinquanta tifosi ripuliscono "Campo Testaccio"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Campo Testaccio vede la luce in fondo al tunnel. Ieri nel cuore pulsante del tifo giallorosso è infatti andata in scena una pulizia del terreno vista la ricorrenza della prima partita giocata dai giallorossi nell’impianto il 3 novembre del 1929. Una cinquantina di tifosi si sono riuniti davanti alla struttura dove campeggiava la scritta "Aspettando Campo Testaccio", a simboleggiare l’attesa della riabilitazione di un luogo abbandonato dal 2008. Presente anche l’AS Roma - nella figura di Lucia Bernabè, oltre alla mascotte Romolo - che ha fornito le pettorine di rappresentanza a tutti i volontari.

A margine della pulizia straordinaria ha parlato l’Assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che ha indicato i prossimi passi da seguire per rivedere un impianto sportivo nel 20° rione. "Questa iniziativa è importante perché dimostra quanto questo luogo abbia una sacralità sportiva - ha affermato l’assessore - Non è la prima volta che è stato fatto, ormai è un appuntamento fisso. Abbiamo parlato con il concessionario dei terreni e, una volta chiarita una situazione legata a una palestra adiacente, verrà proposto un progetto che vedrà la riedificazione di una struttura sportiva, che prevederà, oltre a un impianto calcistico, anche una valorizzazione storica di quello che ha rappresentato per l’As Roma e i suoi tifosi".