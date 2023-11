Ci spogliano. Si comprano il calcio

L’allenatore della Roma. L’allenatore della Lazio. Il capitano della Lazio. I due giocatori più rappresentativi, e forti, della Roma. Il faro del centrocampo della Juventus. Il talento a stelle e strisce del Milan. [...] L’Arabia Saudita è pronta a impadronirsi del calcio italiano. [...] Cosa ne sarà di quello che una volta era il campionato più bello del mondo se l’Arabia, che tra l’altro ospiterà i Mondiali del 2034, farà razzia di tutti i più forti talenti? [...]

L’ex c.t. Mancini non si è fatto problemi a lasciare la Nazionale per un contratto faraonico, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha detto no, così come Lukaku e Dybala: ma quanto potranno resistere? Ha detto no anche José Mourinho che però a giugno sarà libero dal contratto con la Roma e ha ottimi rapporti con il mondo saudita: è già nel board della Mahd Sports Academy. Vederlo lì è più di un’ipotesi. E chissà che non possa riproporsi il derby, in programma tra nove giorni, con Maurizio Sarri, un altro che è cercato dagli arabi. [...]

(corsport)