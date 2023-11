Chris non migliora, il rientro è un rebus

Smalling 2024. Può sembrare lo spot di una campagna elettorale o di un nuovo contratto. In realtà è la preoccupazione del club di rivedere il centrale solamente nel nuovo anno. La peggiore delle ipotesi, certo, me neanche così remota. Tutto dipenderà chiaramente dalle sensazioni del difensore centrale, e fin qui non sono proprio positive. [...] Non c’è equilibrio nelle sensazioni riguardo il tendine infiammato, la prognosi oltre a essere riservata è anche incerta. Lo è stato dall’inizio dello stop, ma anche dopo il consulto a Londra dallo special sta Andy Williams (lo stesso che operò Abraham). [...]

Kumbulla non sarà certamente arruolabile agli inizi del nuovo anno, N’Dicka invece partirà per la Coppa d’Africa e la Roma non lo avrà per circa un mese: restano Mancini e Llorente. Più il solito Cristante. Appare quindi inevitabile tornare sul mercato per cercare una soluzione low cost ma anche affidabile. [...] L’infortunio alla fine della passata stagione ha compromesso drasticamente l’ingresso in Champions, Mourinho spera che la Roma possa prendere delle contromisure per evitare a giugno nuovi rimpianti. [...] Tra 5 giorni compirà 34 anni: un compleanno a Trigoria ma decisamente amaro. Il desiderio da esprimere è quello di rientrare il prima possibile, per non materializzare l’incubo "Smalling 2024".

(corsport)