Chi li ha visti? Da Lindstrom a Renato Sanches, 100 milioni in panca

Arrivati in Serie A fra squilli di tromba e rulli di tamburi, ma finiti a fare la spola fra panchina, tribuna e infermeria. [...] Gustav Isaksen, pagato 12 milioni in estate al Midtjylland, alla Lazio ha giocato la miseria di 155 minuti in Serie A e 50 in Champions. [...] Sempre a Roma, ma lato giallorosso, l’oggetto misterioso è Renato Sanches, preso in prestito per un milione dal Paris Saint Germain. Se arriverà al 60 per cento delle presenze, scatterà l’obbligo di riscatto a 15 milioni.

Ma il rischio è minimo: il 26enne portoghese ha giocato 98 minuti totali, fra Serie A ed Europa League. Rientrato in gruppo con i compagni, dopo l’ennesimo infortunio, ha cominciato un programma di "riatletizzazione biomeccanica". A Napoli, Jesper Lindstrøm ha pagato un gigantesco equivoco, imputabile in parte all’ex ds Cristiano Giuntoli, oggi alla Juventus, e in parte al tecnico Rudi Garcia. Comprata a 25 milioni dall’Entracht Francoforte, la mezzala danese doveva rimpiazzare Zielinski, ma il polacco è rimasto a Castel Volturno. [...]

(La Repubblica)