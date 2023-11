Champions Femminile, show giallorosso: 3-0 all’Ajax davanti agli occhi di Mourinho

La prima notte di Champions nel rinnovato Tre Fontane è stata una festa: col 3-0 all’Ajax – doppietta di Valentina Giacinti, tris di Manuela Giugliano – la Roma si è arrampicata in vetta al gruppo C (4 punti, come il Bayern), scavalcando proprio le olandesi. La squadra di Alessandro Spugna ha ancora confermato di aver raggiunto una piena dimensione europea: partita azzannata nei primi 15’, quando la numero nove giallorossa ha sfruttato con ferocia due incertezze del portiere Van Eijk (prima da angolo, poi sulla costruzione dal basso). A blindare il risultato, a inizio ripresa, il destro al volo di Giugliano a segno per la quinta partita di fila (sul 3-0, traversa Ajax con Keukelaar). [...] Tra gli oltre 2.500 spettatori anche Mourinho, Tiago Pinto, il sindaco Gualtieri e il c.t. Andrea Soncin: oggi le azzurre per la Nations League.

(Gasport)