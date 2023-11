Celik e Svilar tornano dal 1', Dybala riposa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho cambia le fasce e chiede uno sforzo alla difesa. Dopo la vittoria con il Lecce all'ultimo respiro la Roma è pronta ad affrontare all'Eden Arena lo Slavia Praga in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto. Cambia il portiere, con Svilar che difenderà la porta romanista. Obbligate le scelte in difesa, con la conferma del terzetto formato da Mancini, Llorente e N'Dicka. Turnover anche sulle fasce: a sinistra si candida per una maglia da titolare El Shaarawy vista l'assenza di Spinazzola e Zalewski influenzato, che sarà comunque presente in panchina. A destra turno di riposo per Karsdorp, con Celik pronto a scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo oltre a Paredes e Cristante si contendono un posto Bove, Renato Sanches e Aouar, con l'italiano in vantaggio rispetto agli altri due, mentre in attacco ritorna di nuovo la coppia formata da Lukaku e Belotti con Dybala risparmiato in vista della stracitta-dina.