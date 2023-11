C'è lo spettro di un ritiro prolungato: Marusic a rischio anche per il derby

Subito in ritiro obbligatorio sino al derby nel caso in cui stasera dovesse arrivare un altro (il settimo in 15 gare) ko. Sarebbe una minaccia velata di Lotito dall'alto, ieri a pranzo a Formello non si parlava d'altro. In realtà, c'è già un programma stilato da Sarri, che farebbe scattare il ritiro consueto da sabato. Appesantire ulteriormente la squadra, potrebbe essere solo controproducente e deleterio in vista di domenica pomeriggio. Il ds Fabiani è d'accordo. Non ha senso ora stare col fucile puntato prima di un incontro e in un momento cosi delicato, si rischia di fare peggio. […] Prima il Feynoord e poi il derby, per cui è già stata raggiunta quota 55mila spettatori all'Olimpico. Siamo a un bivio decisivo. E vanno fatti i conti con tutto il resto. Recuperare più uomini possibili è un altro obiettivo. Casale ha iniziato domenica un programma personalizzato e differenziato per tentare un recupero lampo dallo stiramento. Ma per domenica non è il solo in dubbio: preoccupano le condizioni di Marusic, con una caviglia destra gonfia e il piede nero. Orsolini ha affondato i suoi tacchetti senza che l'arbitro La Penna abbia ravvisato il fallo. […]

(Il Messaggero)