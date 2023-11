Candela: "Avanti, Friedkin. Alla Roma serve ancora Mourinho"

CORSERA - L'ex terzino giallorosso Vincent Candela, vincitore dello storico scudetto nella stagione 2000/01, ha rilasciato un'intervista esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano. Il francese ha parlato principalmente della Roma e del futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole: "Spero che i Friedkin ci facciano presto una sorpresa e annuncino il rinnovo del contratto di Mourinho. In caso contrario, il clima fino alla fine della stagione sarà teso".

Come si gestisce una situazione così?

"Aspetto da inizio stagione il rinnovo di Mou. Sarebbe un grande segnale per la piazza, per i calciatori e per il futuro. Sarebbe difficile arrivare a fine stagione con un allenatore in scadenza. Lui si trova bene, penso e spero che il presidente sia d'accordo".

Rispetto agli anni passati, però, Mourinho ha attirato anche molte critiche...

"Vincere è importante e Mourinho l'ha dimostrato in tutta la sua carriera. Io, però, penso che giocando bene sia più facile vincere. Ci sono alcune situazioni in cui si può vincere anche giocando delle partite sporche, però quando sei al completo è bello vincere giocando bene".

Problemi sulle fasce, ci vorrebbe un Candela...

"Spinazzola ha avuto qualche problema fisico, a me piace molto Zalewski che si è trovato bene a sinistra. Dovrebbe avere continuità nel ruolo perché se una volta gioca davanti, una dietro e una a destra diventa difficile per un ragazzo giovane".

Che partita si aspetta contro l'Udinese?

"Una partita da vincere ad ogni costo. Con le buone o con le cattive".

[...]