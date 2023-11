Campo Testaccio cuore dello sport sociale: "Presto il progetto"

"Daremo nuova vita a Campo Testaccio". La promessa arriva direttamente da Alessandro Onorato, assessore allo Sport del Comune, che dopo la riapertura del Palazzetto di Viale Tiziano punta dritto alla riqualificazione dello storico impianto romanista. Ieri mattina decine di tifosi giallorossi si sono riuniti davanti al campo di via Nicola Zabaglia muniti di guanti, rastrelli e sacchi e tanta buona volontà per collaborare all’opera di manutenzione straordinaria avviata dall’Ama e il Servizio giardini con il Campidoglio, il I Municipio e la stessa Roma.

"Vogliamo valorizzare un luogo sacro come Campo Testaccio — ha continuato Onorato — da nove mesi siamo in continuo contatto con il concessionario dell’area che entro poche settimane presenterà un vero progetto sportivo di calcio sociale che possa riconsegnare al quartiere e a Roma un’area sportiva in un luogo incompiuto da troppi anni". [...] L’attuale amministrazione punta dritto alla riqualificazione, non lesinando stoccate a chi li ha preceduti: "Volevano trasformare il campo più importante della storia della Roma in un campo di padel". Un "progetto folle" e privato sostenuto due anni fa dall’ex direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, con la sua Mbadvisory srl e appoggiato dall’ex sindaca Virginia Raggi. [...]

(La Repubblica)